Após beijo, Aline se declara com música romântica para Thamiris no BBB 25

Momento afetuoso ocorreu na tarde desta quinta (20)

Nas últimas horas, o Big Brother Brasil 25 tem virado a casa do romance. Após Aline e Thamiris se beijarem na Festa do Líder na madrugada desta quinta (20), nesta tarde, as sisters compartilharam declarações por música. >

Ao se encontrarem na saída da sala após o almoço, as duas se abraçaram e a ex-policial baiana cantou o hit ‘Sozinho’, do cantor Peninha, para Thamiris. Declamando o famoso trecho "às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois", as sisters arrancaram olhares e risos de outros brothers que presenciaram o momento de afeto. >