PAI CORUJA

Érick Jacquin se derrete mostrando filhos gêmeos na escola e choca web com rápido crescimento

Seguidores ficaram surpreendidos em ver o crescimento dos herdeiros

Mostrando que é pai coruja, o jurado do MasterChef mostrou os gêmeos sorridentes e com suas mochilas na frente da escola no primeiro dia de aula. >

A publicação rapidamente viralizou e foi tomada por comentários de elogios e mensagens carinhosas para a família. “Na minha cabeça, eles tinham meses de vida ainda. ‘Tomperinhos’”, brincou uma seguidora, imitando o resquício do sotaque francês do chef de cozinha. “Como assim eles já estão desse tamanho? O tempo voa”, comentou outra. “Quanto tempo eu dormi? Já estão enormes”, disse uma terceira. >

Os pequenos Antoine e Elise são frutos do casamento com Rosangela Jacquin. Com o retorno da criançada para a escola, Jacquin tem focado na gravação do programa Pesadelo na Cozinha, da Max e Band, e revelou que até passou mal na visita a um restaurante famoso de São Paulo. >