Pai de Ana Clara, Ayrton Lima assume namoro com ex-BBB 25

Ex-BBB compartilhou foto ao lado de Paula Oliveira e confirmou o relacionamento.

Ayrton Lima, ex-participante do Big Brother Brasil 18 e pai da apresentadora Ana Clara, tornou público seu relacionamento com Paula Oliveira, que tentou uma vaga na 25ª edição do reality show. A revelação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais, onde ele aparece abraçado com a jornalista e escreveu na legenda: “Namorada”. >