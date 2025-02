DISTANCIAMENTO

Rodriguinho revela afastamento de ex-BBB e chama sister de ‘esquisita’

Cantor mantém amizade com Pitel, mas não fala com Fernanda há sete meses

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 11:36

Rodriguinho abriu o jogo sobre sua relação com os ex-colegas de confinamento do BBB 25. Enquanto mantém uma amizade próxima com Giovanna Pitel, uma das apresentadoras do MesaCast, o cantor revelou que está afastado de Fernanda Bande, com quem não fala há mais de sete meses. Os três foram inseparáveis dentro do reality, que teve Davi Brito como campeão. >

Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no YouTube, ele explicou o distanciamento. “Com a Pitel eu falo muito. Já com a Fernanda, faz um bom tempo que não converso. Ela é a pessoa mais esquisita que eu conheci. Quando falo com ela, vejo aquela mesma pessoa do quarto, uma mulher fantástica. Mas faz sete meses que a gente não se fala. A última vez que nos encontramos, ela veio na minha casa, fiz um churrasco para ela, passamos o dia juntos. Foi incrível. Ela foi embora e nunca mais conversamos”, contou.>

Enquanto Fernanda Bande se afastou, Rodriguinho afirma que mantém contato frequente com Pitel. Segundo ele, os dois conversam toda semana e, inclusive, estarão juntos na gravação do acústico do cantor, que acontece no dia 22 de fevereiro, em São Paulo.>

“Não sei se ela e a Fernanda brigaram. A Pitel me diz que elas apenas se afastaram. Ela é esquisita, mas é um ser humano fantástico. Fernanda também não tem uma vida fácil”, acrescentou o artista.>