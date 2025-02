POLÊMICA

Compadre Washington se desculpa após constranger fã trans em show

Cantor do É o Tchan admitiu que passou do tom ao insistir para que jovem revelasse nome de registro.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o cantor reconheceu o erro e afirmou que atitudes como essa não têm mais espaço. “Quero me desculpar com vocês. No último final de semana, fiz um show no Pará, fiz uma brincadeira e passei do tom. No mundo em que vivemos agora, isso não existe mais, essas brincadeiras, porque o mundo evoluiu. Quero pedir desculpas a Ketlen e a todas as pessoas que se sentiram incomodadas. Desculpa aí!”, declarou.>