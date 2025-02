DECISÃO JUDICIAL

Funcionários e amigo de Liam Payne são inocentados de acusações sobre morte do cantor

Após julgamento, trio envolvido no caso Liam Payne é absolvido de homicídio culposo, podendo agora seguir suas vidas em paz

Os dois funcionários do hotel CasaSur Palermo e o amigo de longa data de Liam Payne, Roger Nores, foram inocentados das acusações de homicídio culposo relacionadas à morte do cantor. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelações da Argentina, que, em julgamento realizado na última quarta-feira (19), concluiu que não havia evidências suficientes para condená-los. >

Roger Nores, amigo íntimo de Liam, e os funcionários Esteban Grassi e Gilda Martin foram investigados após o incidente, sendo acusados de negligência no cuidado do artista. Contudo, de acordo com a sentença, não se provou que sua conduta tenha contribuído para a morte do cantor. “Que bom que isso finalmente acabou. Estou feliz que agora posso viajar para o Reino Unido e me despedir do meu amigo”, comentou Roger Nores, aliviado pela decisão.>