ASTRO POP

Garçom admite que usou cocaína com Liam Payne; entenda

Cantor morreu após cair da sacada do hotel na Argentina

Estadão

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 10:33

Liam Payne Crédito: Reprodução

O garçom Braian Paiz, de 24 anos, confessou ter utilizado cocaína e bebido com Liam Payne, ex-One Direction que morreu em outubro após cair da sacada do hotel Casa Sur, na Argentina. A informação é do portal americano TMZ.

Segundo o site, Braian seria um dos centros da investigação do caso por ter dado drogas à Liam, mas afirma que "não é traficante". Ele falou sobre o ocorrido em entrevista ao portal: "Disseram que eu era traficante, que eu carregava as drogas e as vendia. Mas isso não é verdade, eu não as vendi".

Ele teria frequentado festas e bares com Liam desde 14 de outubro, quando se conheceram através do restaurante em que Braian trabalhava. O garçom disse que viu "drogas espalhadas em todos os lugares" no quarto do cantor, mas insistiu que os dois apenas beberam e utilizaram cocaína juntos.

Por fim, Braian explicou que nunca aceitou nenhum pagamento do cantor, e que recusou um relógio Rolex que Liam teria oferecido a ele como pagamento.

"Eu não aceitei nada, apenas um desenho que ele fez de mim", finalizou.

O TMZ também entrevistou uma testemunha ocular do caso, Bret Watson: "Eu estava com a minha planejadora de casamento, e estávamos mostrando a ela a área da piscina, quando vimos Liam cair". Ele afirmou que, mesmo sem conhecimento na área de medicina, era possível ver que a morte tinha sido instantânea.

"Foi assustador [...] é algo que está meu cérebro. Só estou tentando processar tudo", completou.

Entenda o caso

Liam Payne, de 31 anos, morreu em 16 de outubro, após cair da sacada do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. O cantor estava tentando escapar de seu quarto, localizado no terceiro andar, quando caiu. Em um vídeo das câmeras de segurança do hotel, ele estaria "convulsionando" por causa do uso de drogas. Os funcionários do hotel o levaram desacordado de volta ao quarto.