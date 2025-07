Annyeong News

Park Bo-gum é nomeado embaixador do Turismo na Coreia do Sul

Aproveitamos para listar 10 motivos que tornam o país atrativo para visitar



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 28 de julho de 2025 às 13:03

Park Bo-gum Crédito: Reprodução

O Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul anunciou o ator Park Bo-gum como o Embaixador Honorário do Turismo no país para o ano de 2025. Para divulgar a novidade, foram produzidos vídeos nos quais Bo-gum exalta as belezas, convidando as pessoas para conhecerem a Coreia. >

No primeiro teaser da campanha mundial "Never Ending Korea", já publicado no YouTube, o ator diz: "Você vai ser o personagem principal desta história”! Os vídeos ganharam formatos de curta-metragem e clipe para deixar tudo ainda mais artístico e atrativo. Além disso, a trilha sonora escolhida foi a música On My Way, cantada pelo próprio Park Bo-gum e já disponível também nas plataformas digitais. A campanha será divulgada entre os meses de agosto e novembro. >

Ninguém tem dúvidas de que o governo sul-coreano acertou em cheio ao escolher o crush da nação, o good boy Park Bo-gum para estrelar a campanha deste ano e assim aumentar ainda mais a atividade turística por lá! Mas, a pergunta é: O que tanto encanta turistas do mundo inteiro e desperta o interesse cada vez maior sobre a Coreia do Sul e sua cultura? Te damos aqui 10 razões que tornam este país um dos mais encantadores para se conhecer! >

1. Crescimento econômico - Em um intervalo de poucos anos e muito trabalho, a Coreia do Sul saiu da condição de um país pobre e destruído para se tornar uma potência, com recursos tecnológicos, a consolidação de empresas das mais modernas e uma sociedade organizada. >

2. Cultura diversificada - A identidade cultural sul-coreana está baseada nas atualizações da música com o kpop e seus grupos e a indústria dos doramas, que extrapolaram os limites do país e conquistaram o mundo, com seus ídolos, atores e atrizes reconhecidos globalmente e, inclusive, sendo nomeados para estampar campanhas de marcas de alto luxo. Tudo isso sem abrir mão das tradições culturais, que são cultuadas por pessoas de todas as idades. >

3. Respeito à hierarquia e à ancestralidade - Não importa qual a classe ou posição social, o povo coreano segue uma máxima: respeito e zelo pelos mais velhos, sejam familiares ou não. Isso diz muito sobre um povo e uma cultura. >

4. História e inovação em conexão - A coexistência harmoniosa entre o tradicional e o contemporâneo; o milenar e o tecnológico; o novo e o velho está em tudo: na cultura, nas relações, na arquitetura e nos costumes. >

5. Culinária única - A hallyu mostrou ao resto do mundo não somente a música e os kdramas, mas a gastronomia coreana, que com sua explosão de sabores e texturas, é um dos maiores atrativos para quem visita a Coreia. Seja a comida de rua, dos mercados populares ou em uma mesa tradicional familiar, onde todos compartilham os alimentos, saborear a verdadeira comida coreana é uma das experiências mais significativas para os amantes desta cultura. E por lá, comida é afeto, é cuidado e dedicação ao outro. Cozinhar, servir, presentear alguém com comida é uma expressão máxima de apreciação! >

6. Roupa tradicional - As marcas de luxo estão por todas as partes, os shoppings mais modernos mostram as últimas invenções da moda, mas na Coreia, o Hanbok reina como a vestimenta mais impactante e especial que existe. Pode até ganhar releituras contemporâneas, porém, nunca perde sua importância. Ver alguém vestindo Hanbok é entender que a cultura original é viva e ganha expressão nessas peças, que são usadas em datas especiais e comemorativas. Também os visitantes de alguns locais, como palácios, têm a oportunidade de experimentar essas vestes e se sentir um pouco nativo. Não podemos esquecer que o embaixador do turismo este ano, o ator Park Bo-gum, é o primeiro modelo masculino escolhido para promover esta tradição no projeto “2025 Hanbok Wave”, que mostra a elegância do Hanbok para o mundo.>

7. Higiene - Durante a pandemia, as pessoas aprenderam a deixar sapatos na porta de casa para evitar contaminações, mas na Coreia do Sul, isso é parte da cultura desde sempre, como uma maneira de delimitar os espaços públicos e reservados e não trazer as sujeiras externas para dentro de casa, de templos e até mesmo de muitos restaurantes. >

8. Gestos curtos, mas significativos - Respeito aos espaços sociais. Você nunca verá um coreano ou uma coreana invadir o espaço de outra pessoa. Sim, eles são reservados e respeitosos. O não tocar no outro, principalmente, em público, tem muito mais a ver com respeito do que com “não querer se misturar”. A reverência ao outro é demonstrada com o ato de curvar-se para cumprimentar. Isso é cultural e quem visita o país precisa estar atento a isso, bem como respeitar o silêncio até mesmo em espaços públicos e a simplicidade dos gestos.>

9. Paisagens e natureza - A Coreia do Sul mantém seus templos e palácios seculares, construiu prédios ultramodernos e tecnológicos, porém, preserva sua natureza de uma forma única. Quem viaja pelas estradas no interior do país se depara com cenários e paisagens de tirar o fôlego. São extensões de verde, flores, mar, cachoeiras, rios e montanhas que cercam o país e deixam qualquer viagem ainda mais interessante e inesquecível. Não é à toa que muitos desses lugares são cenários para as gravações de kdramas, sobretudo, as produções de época.>

10. Festas tradicionais - A Coreia do Sul é um país rico em tradições, festivais culturais e celebrações, a exemplo do colorido Festival de Lanternas de Lótus e o Festival de Folclore de Seoul. Esses eventos são uma ótima oportunidade para experimentar a cultura coreana e aprender sobre suas tradições. Conheça mais alguns deles: >

* Chuseok: O festival das colheitas, comemorado com oferendas de alimentos e reverência aos antepassados. É uma das datas mais importantes do calendário coreano.>

* Seollal: O Ano Novo Lunar, marcado por reuniões familiares, comidas tradicionais e cerimônias de respeito aos ancestrais.>