FOBIA?

Influencer revela medo extremo de ketchup: ‘É como estar sob a mira de uma arma’

Modelo britânica compartilha sua fobia ao molho vermelho e relata como isso afeta sua vida social e emocional

Embora muitos possam achar incomum essa reação, Leigh disse que o pavor não tem relação com a cor do molho, que algumas pessoas associam ao sangue. “Não tenho ideia de como tudo isso começou porque acontece desde que me lembro. Só me lembro de ficar absolutamente petrificada", explicou, também revelando que a textura e o cheiro do ketchup são as principais causas de seu desconforto. Além disso, ela revelou que a aversão se estende aos tomates, ingrediente base do molho.>