FOLIA COLORIDA

LGBT+: Carnaval de Salvador terá trio da diversidade comandado por Léo Kret

O desfile será no Circuito Osmar, no Campo Grande, neste domingo (2), a partir das 13h

Fernanda Varela

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 18:27

Léo Kret e Frevância Elétrica Crédito: Divulgação

O Carnaval de Salvador terá um trio voltado para o público LGBT+ esse ano. O Trio da Diversidade, comandado pela artista Léo Kret do Brasil e pela Banda Frevância Elétrica, desfilará no Circuito Osmar, no Campo Grande, neste domingo (2), a partir das 13h.>

A Frevância Elétrica, liderada pela cantora Karla Pratta, é um dos destaque do trio. Com um repertório que mistura samba reggae, hip-hop, reggae, funk e pagode baiano, a banda vem ganhando notoriedade pela sua sonoridade inovadora, que respeita as raízes da música baiana e ao mesmo tempo aponta para novas possibilidades. >

O evento promete celebrar a pluralidade cultural e reafirmar a importância da inclusão na folia. A presença de Léo Kret, primeira vereadora trans do Brasil e ativista LGBTQIAP+, reforça o caráter de resistência e representatividade do trio, tornando-o um espaço de visibilidade e celebração para a comunidade.>

O desfile do Trio da Diversidade vai além da música e representa um importante marco na valorização da diversidade e no combate ao preconceito. Em um cenário onde a cultura tem sido uma ferramenta essencial de transformação social, eventos como este reforçam a necessidade de garantir espaços democráticos e inclusivos no Carnaval.>