SAÚDE FRÁGIL

Isabel Veloso tem alucinações após uso de medicação para dor, diz marido

Influencer, que enfrenta câncer em cuidados paliativos, foi diagnosticada com pancreatite e hepatite após cirurgia

Internada no CEONC (Centro de Oncologia de Cascavel), Isabel passou pela cirurgia para retirada da vesícula e também para a implantação de um portocath, um dispositivo utilizado no tratamento do câncer. Lucas explicou que as dores no pâncreas são um efeito colateral do Nivolumab, medicamento utilizado no combate ao Linfoma de Hodgkin. “Essa medicação tende a criar doenças autoimunes. E o fígado dela está inflamado também”, detalhou o empresário.>