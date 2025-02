PERIGO

Rafael Zulu passa 4 dias internado após ingerir energético em excesso

Ator teve uma fibrilação atrial; entenda diagnóstico

O ator Rafael Zulu usou seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (25), para compartilhar com os fãs que foi parar no hospital após ingerir energético em excesso em um dia. Entre a correria do trabalho e a agenda cheia, o ator contou que aproveitou para tirar um dia de praia com sua família. Para lidar com o cansaço, Rafael consumiu uma grande quantidade de bebida energética e o resultado não foi nada bom. >