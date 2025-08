SINCERONA

'Sou obcecada pelo produto, mas que raça ruim!', afirma Luana Piovani sobre os homens

Apresentadora participou de programa bem humorado onde discutiu relacionamentos amorosos

Mãe de três filhos, Dom, Liz e Bem, a famosa foi sincera e nada idealista sobre a vida em casal. "Eu leio, pesquiso, observo, analiso. Não acredito na instituição do casamento. Não acredito que exista amor para sempre, esse bordado do amor romântico", afirmou. >

No entanto, Luana reconhece que ainda não se vê em um relacionamento aberto, pela suas convicções e sentimentos. "Fui criada em escolas católicas, mesmo sendo evangélica. Eu não conseguiria estar com alguém imaginando que ele poderia estar com outra. Eu gosto da sedução, do jogo. O meu problema é que eu perco a libido/interesse depois desse começo", explicou durante o papo.>