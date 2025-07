DECISÃO PRÓPRIA

Gominho rompe contrato com a Mynd após morte de Preta Gil

Influenciador não é mais parte do time de agenciados de empresa fundada pela cantora

Gominho não faz mais parte do time de agenciados da empresa Mynd, fundada por Preta Gil (1974-2025) e Fátima Pissara. Pouco mais de 10 dias após a morte da cantora em decorrência de um câncer colorretal no último dia 20, o apresentador e influenciador que tinha Preta como grande amiga resolveu romper o contrato. >

De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, os funcionários da empresa relataram a informação nesta quinta-feira (31), muitos deles em choque, pelo pouco tempo da morte de Preta. Porém, de acordo com a publicação, o rompimento do contrato ocorreu sem conflitos, respeitando a vontade do famoso.>