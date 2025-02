IDOSO

Bolsonaro revela usar chip para aumentar testosterona: 'Mudou minha vida'

Ex-presidente, de 69 anos, diz que implante o ajudou a se sentir com 40 anos

"Estou muito bem com a Michelle. De 0 a 10. Está 10! Numa boa”, disse o político sobre a relação com a esposa, em entrevista para Leo Dias nesta terça-feira (25).>

O implante ainda ajuda em outras condições, como a regulação do sono. Para o ex-presidente, as atividades melhoraram depois da intervenção. “Atenção velharada! Eles colocam um chip na sua pele. Mudou minha vida. Eu sempre dormi mal, estou dando conta”. "Me sinto com 40 anos de idade", acrescentou. >