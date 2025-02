ANIMADÍSSIMA!

Lore Improta se derrete com Liz dançando em aniversário das filhas de Ivete; veja vídeo

Festa aconteceu no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira

Liz fez todos os passos e cantou junto a letra do hit APT., de Rosé e Bruno Mars. Segurando um balão, ela não se distraiu da coreografia. Veja no vídeo:>

No início da semana, Ivete já havia celebrado o aniversário das filhas, que nasceram no Carnaval de 2018, com um chá da tarde temático, mais uma vez, no universo de “Lilo & Stitch”.>