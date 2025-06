CRIME

Viatura é atingida no para-brisa e PM é 'salvo' por fuzil no Barro Duro

Policiais militares foram alvo de disparos na tarde desta terça-feira (17)

Uma viatura foi alvo de disparos de traficantes e um policial militar escapou por pouco de ser baleado no início da tarde desta terça-feira (17), no Barro Duro, em Salvador. De acordo com informações iniciais, agentes da 49ª Companhia Independente (CIPM) estavam em uma ronda de patrulhamento quando se depararam com um grupo de homens armados no local. >