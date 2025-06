CRIME

Adolescentes são apreendidos com facas em ônibus na Avenida Gal Costa

PM foi acionada por denúncias de tentativas de roubos na região

Dois adolescentes em posse de facas foram apreendidos em um ônibus na Avenida Gal Costa, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17). De acordo com informações iniciais, a dupla entrou no veículo ao tentar fugir de policiais militares do Batalhão Gêmeos. Cada um dos adolescentes portava uma faca do tipo ‘peixeira’. >

Ainda segundo a PM, no decorrer das diligências, as equipes seguiram o rastro dos dois e interceptaram um ônibus. Na abordagem e após as buscas no interior do veículo, os policiais encontraram a dupla, que tentou se desfazer das facas, mas foi apreendida. >