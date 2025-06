POLÍCIA

Barro Duro, Águas Claras e Cajazeiras: traficantes são presos durante operação em Salvador

Mandados também foram cumpridos na Região Metropolitana

Ao todo, foram localizados 12 suspeitos, que tinham mandados de prisão preventiva e de condenação definitiva, referentes a crimes de tráfico, homicídio e associação criminosa. Na RMS, as prisões ocorreram nas cidades de Vera Cruz, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho, além de Ourolândia, no interior do estado. >