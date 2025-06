SALVADOR

MPT instaura inquérito para investigar morte de segurança no Parque de Pituaçu

Acidente aconteceu quando Pablo da Silva foi atingido por uma máquina retroescavadeira

Millena Marques

Publicado em 17 de junho de 2025 às 11:50

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai investigar a morte do segurança Pablo Para Assu Cardoso da Silva, que foi atingido por retroescavadeira no Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, no último sábado (14). O inquérito foi instaurado na segunda-feira (16). >

O acidente aconteceu quando Pablo foi atingido por uma máquina retroescavadeira enquanto trabalhava na área. As responsabilidades sobre a garantia da segurança no ambiente de trabalho são o principal alvo da apuração do MPT, que contará com as informações coletadas por órgãos públicos e com depoimentos. >

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava fazendo uma ronda, em uma motocicleta, quando foi atingido pela máquina. O caso é investigado pela Delegacia Territorial da Boca do Rio. Em nota, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela execução da obra, lamentou o acidente. A gestão do parque do Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema), que informou que a situação está sob responsabilidade da Conder. >

O inquérito do MPT busca apurar as causas do acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram cumpridas. O objetivo é identificar as responsabilidades pelo ocorrido e garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes. >