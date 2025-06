ACIDENTE

Jovem de 22 anos morre após bater carro em poste na Av. ACM, em Salvador

Vítima foi identificada como Gabriel Silva Morbeck

“Após chocar-se contra as estruturas, estilhaços foram projetados contra a caminhoneta que passava pelo local. Equipes de saúde constataram o óbito do condutor do veículo no local”, diz nota da Transalvador. >