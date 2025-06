POLÍCIA

Mais de 100 policiais miram grupo de traficantes em ação na Bahia

Ação foca no combate a uma organização criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes

Mais de 100 policiais participam da Operação Pertinaz, deflagrada nesta segunda-feira (17), com foco no combate a uma organização criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes. As ordens judiciais são cumpridas em Salvador, na Região Metropolitana e nos de Ourolândia, Olivença e Vera Cruz. >