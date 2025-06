TUMULTO

Confusão: Taxistas brigam por passageira no Aeroporto de Salvador

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (16)

Dois taxistas protagonizaram uma confusão em frente ao Aeroporto Internacional de Salvador na manhã desta segunda-feira (16). De acordo com informações de um leitor do CORREIO, que presenciou o fato, a briga começou devido a uma disputa por passageiro. >

Segundo o relato, um taxista não gostou do colega ter ficado com uma passageira que acabava de desembarcar em Salvador. Não há informações se o primeiro teria fechado a viagem com a mulher primeiro.>

Uma outra pessoa teria se envolvido na briga para defender um dos colegas. Esse momento não foi registrado. A assessoria do aeroporto foi procurada, mas disse que não iria se pronunciar no momento. >

Essa não é a primeira vez que uma confusão é registrada no aeroporto. Em abril deste ano, uma operação contra transporte irregular de passageiros terminou com tiros na área de embarque e desembarque do Aeroporto de Salvador, nesta segunda-feira (28). Um motorista foi abordado durante a ação, que contou com agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e da Guarda Civil Municipal, e não gostou da decisão do órgão de trânsito de apreender o veículo. Foi quando a confusão teve início, e um dos agentes disparou duas vezes em direção aos pneus da van.>