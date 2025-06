INVERNOU

Travessia Salvador-Mar Grande completa quatro dias sem operar por causa do mau tempo

Permanecem suspensas as escunas de turismo que realizam passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos

A Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira (16) devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. Este é o quarto dia consecutivo sem operação do serviço, que foi interrompido em razão dos ventos fortes e do mar agitado, que comprometem a segurança das embarcações. >

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que, diante do cenário climático instável, também permanecem suspensas as escunas de turismo que realizam passeios pelas ilhas da baía. A entidade acrescenta que um novo boletim será divulgado caso haja mudanças nas condições do tempo.>