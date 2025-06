ACIDENTE

Segurança morre após ser atingido por retroescavadeira em obra do Parque de Pituaçu

Delegacia Territorial da Boca do Rio investiga o caso

Um segurança de 27 anos, identificado como Pablo Para Assu Cardoso da Silva, morreu após ser atingido por uma retroescavadeira no Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador. O caso ocorreu no último sábado (14). >

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava fazendo uma ronda, em uma motocicleta, quando foi atingido pela máquina. O caso é investigado pela Delegacia Territorial da Boca do Rio. >

"A empresa Roble Serviços, responsável pela execução da obra e pela contratação dos trabalhadores que atuam no parque, foi acionada imediatamente após a ocorrência para que adote todas as providências cabíveis, tanto no âmbito legal quanto assistencial, prestando o devido suporte à família da vítima", diz trecho do comunicado.>