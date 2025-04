CONFUSÃO

Operação contra transporte irregular termina em tiros no Aeroporto de Salvador; veja vídeo

Motorista de van foi abordado e fugiu do local; guarda municipal atirou

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2025 às 12:45

Vídeos forma gravados durante a confusão Crédito: Reprodução

Uma operação contra transporte irregular de passageiros terminou com tiros na área de embarque e desembarque do Aeroporto de Salvador, nesta segunda-feira (28). Um motorista foi abordado durante a ação, que contou com agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) e da Guarda Civil Municipal, e não gostou da decisão do órgão de trânsito de apreender o veículo. Foi quando a confusão teve início, e um dos agentes disparou duas vezes em direção aos pneus da van. >

A ação foi gravada pelo motorista e pelos agentes. Durante a operação, os documentos do motorista foram solicitados. No vídeo, é possível ver que o homem entrega os documentos e afirma que o transporte é regular. Ele não apresentou a lista de passageiros. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou, em nota, que o veículo não era autorizado a transportar passageiros. >

Durante a confusão, o motorista da van entrou no veículo, impedindo que a van fosse rebocada. O homem, alterado, acelera com o veículo, deixando o Aeroporto de Salvador. Dois tiros foram disparados por um dos guardas municipais em direção aos pneus da van. >

"Diante da situação, foi necessário efetuar disparos no pneu do veículo para garantir a segurança dos envolvidos e evitar a fuga. Os agentes realizaram o acompanhamento do veículo, mas o condutor conseguiu escapar", diz a nota da Semob (veja o posicionamento completo abaixo). O caso foi registrado na 12ª Delegacia (Itapuã). A Polícia Civil ainda não se posicionou sobre o ocorrido. >

Segundo a Semob, a operação de rotina é realizada com o objetivo de preservar a ordem no transporte público e proteger os passageiros que utilizam os serviços. O Aeroporto de Salvador reforçou, em nota, que a confusão não aconteceu dentro do terminal de passageiros. >

Posicionamento da Semob

"A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou uma operação de combate ao transporte irregular nesta segunda-feira (28), no aeroporto de Salvador. Estas operações são realizadas diariamente em diversos pontos da cidade.>

Durante a ação, um motorista de veículo não autorizado acelerou em direção a um dos agentes da Guarda, colocando em risco sua integridade física. O condutor do veículo não apresentou documentação de atestasse sua regularidade.>

Diante da situação, foi necessário efetuar disparos no pneu do veículo para garantir a segurança dos envolvidos e evitar a fuga. Os agentes realizaram o acompanhamento do veículo, mas o condutor conseguiu escapar. O caso está sendo registrado na 12ª Delegacia.>