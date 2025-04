PROJETO

Guarda Municipal de Salvador poderá ter ronda especial para LGBT+

Câmara aprovou projeto que prevê que patrulha atue na proteção contra crimes

O objetivo é que a ronda especial garanta mais segurança para pessoas do grupo LGBTQIAPN+, que são vítimas de crimes de ódio, agressões e discriminação. De acordo com o Observatório do Grupo Gay da Bahia, Salvador ocupa a primeira colocação no ranking das capitais mais perigosas para essa população. >