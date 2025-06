SE LIGUE

Festas de São João alteram trânsito em Salvador; veja mudanças

Alterações serão feitas no Centro Histórico, na Paralela e em Paripe

Millena Marques

Publicado em 17 de junho de 2025 às 08:04

Crédito: Secom PMS

O trânsito de Salvador terá algumas mudanças para realização das festas de São João que acontecerão em algumas localidades da capital baiana. Confira abaixo os detalhes:

Centro Histórico

Entre os dias 19 a 24 de junho terá uma interdição do tráfego na Praça da Sé, Largo de Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho.

As Barreiras Móveis (BM) serão instaladas na localidade, a partir de 15h, na Praça da Sé / Rua José Gonçalves; e / ou Praça Municipal / Ladeira da Praça; na Rua da Oração / Rua do Bispo; e no Largo do Pelourinho / Rua Padre Agostinho Gomes / Rua do Tabuão.

Paralela/Itapuã

No Parque de Exposições, entre os dias 18 e 23 de junho, das 16h às 6h, haverá um controle de tráfego no entorno da localidade, devido às festividades juninas no local. A operação contará com auxílio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir o estacionamento irregular.

Nesses mesmos dias e horários, será proibido estacionar veículos nos dois sentidos da Avenida Luís Viana Filho e na via marginal em frente à entrada do Parque de Exposições, no sentido Lauro de Freitas. Esse trecho será exclusivo para embarque e desembarque de passageiros.

Paripe

Será proibido estacionar veículos no período de 21 a 23 de junho, das 15h às 4h do dia subsequente, na Rua do Valê, Rua Pajussara de Paripe, Avenida Carioca de Paripe e Rua da Estação. Na mesma data e horário, não será permitido o tráfego de veículos na Praça João Martins.