SALVADOR

‘Happy Hour da Vacina’: prefeitura intensifica vacinação contra gripe e covid-19 nesta terça (17)

Serviço é ofertado por meio de drive-thru, unidades de saúde e pontos de grande circulação

A iniciativa visa ampliar a cobertura de proteção contra as Síndromes Respiratórias Agudas (SRAG), especialmente neste período que antecede as festas juninas — marcado por maior convivência social — e também pelo aumento das chuvas e das temperaturas mais baixas na capital baiana.>

A mobilização também estará presente na Estação Pirajá, das 9h às 16h, com aplicação do imunizante da gripe para o público a partir dos 12 anos.>

“Com a chegada do inverno, os quadros de síndromes respiratórias se espalham por toda a cidade. Quanto antes a pessoa se vacinar, melhor será a resposta do corpo à proteção contra os vírus. O drive-thru é uma forma prática, segura e eficiente de se vacinar no conforto do próprio veículo — e ainda dá para trazer toda a família junto para se proteger.”>