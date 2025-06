SERVIÇO

Confira esquema especial de transporte no feriadão junino em Salvador

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou operação específica para o São João

Millena Marques

Publicado em 17 de junho de 2025 às 12:07

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para o transporte público coletivo. Serão disponibilizados 22 veículos reguladores para as estações Mussurunga, Acesso Norte e Pirajá, para garantir o atendimento durante os festejos que acontecerão no Parque de Exposições e no Pelourinho, a partir desta quarta (18) até a próxima terça-feira (24). >

Na Estação Mussurunga, oito veículos reguladores ficarão à disposição da fiscalização entre os dias 18 e 23, das 22h30 até as 6h20 da manhã seguinte. Na Estação Pirajá também serão disponibilizados oito veículos de frota reguladora, entre os dias 18 e 24, das 22h30 às 6h20 do dia seguinte. Já no Terminal Acesso Norte, seis reguladores estarão à disposição para serem utilizados em caso de demanda, das 22h às 5h do dia seguinte, entre os dias 19 e 24 de junho.>

Paripe

Devido à realização da festa junina na Praça João Martins, em Paripe, nos dias 21 a 23, serão disponibilizados quatro veículos como frota reguladora, das 22h às 4h, que serão utilizados de forma gradual. Os coletivos ficarão à disposição da equipe de fiscalização, para serem utilizados sempre que houver necessidade, conforme a demanda de público da festa.>

Para a organização do evento, as rotas de ônibus que passam pela região terão seus itinerários modificados. As linhas que trafegam na localidade, sentido Centro/Bairro, acessarão a Rua Eduardo Dotto, Rua da Independência, Rua Doutor Eduardo Dotto e seguirão o itinerário normal até o início do evento ou quando houver condições de tráfego.>