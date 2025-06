DESESPERO

Imóvel de três andares desaba no Uruguai, em Salvador

Prédio era composto por um ferro-velho, uma lanchonete e uma marcenaria

Um prédio de três andares desabou no bairro do Uruguai, em Salvador, na noite de segunda-feira (16). Quatro pessoas moravam no imóvel e conseguiram fugir a tempo da tragédia. >

A Codesal realizou vistoria no prédio nesta terça-feira (17). O desabamento ocorreu por causa de vícios construtivos (obra realizada sem o acompanhamento de profissional credenciado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea-BA) e excesso de carga resultante do acúmulo de objetos no vão superior. >