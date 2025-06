MAU TEMPO

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Um cavado sobre a costa leste do Nordeste continuará provocando mudanças nas condições do tempo em Salvador, com registro de chuvas intensas. A Palestina foi o bairro onde mais choveu na capital baiana nas últimas 24 horas, com volume de 132.6 milímetros (mm). Os dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).>