ÚLTIMA PONTA

Planet Hemp chega ao fim após 30 anos e anuncia turnê de despedidas

Salvador está entre cidades que vão receber show especial

A turnê, batizada de "A última ponta", passará por dez cidades brasileiras. O grupo sobe aos palcos em Salvador no dia 13 de setembro, e segue por Recife (20/9), Curitiba (3/10), Porto Alegre (4/10), Florianópolis (12/10), Goiânia (17/10), Brasília (18/10), Belo Horizonte (31/10), Rio de Janeiro (8/11) e encerra sua trajetória em São Paulo, no dia 15 de novembro.>

Fundado em 1993, o Planet Hemp ficou conhecido por suas letras que defendem a legalização da maconha, misturando rap, rock e crítica social. A banda também foi o ponto de partida para a ascensão de nomes como Marcelo D2 e BNegão, que ganharam destaque no cenário nacional a partir do sucesso do grupo.>

Apesar do impacto cultural e musical, o Planet Hemp passou por momentos turbulentos. Em 2001, os integrantes se separaram devido a divergências internas. A pausa durou alguns anos até o retorno da banda, que retomou os palcos e os estúdios com nova energia.>

Um dos momentos marcantes dessa nova fase aconteceu em 2024, quando o grupo se apresentou no Rock in Rio. A performance abordou desde a questão da cannabis até os impactos da destruição ambiental, em um show que foi visto como uma reparação histórica: em 2001, após o lançamento do álbum "A Invasão do Sagaz Homem Fumaça", o grupo não foi incluído na programação do festival, o que gerou críticas do público.>