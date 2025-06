UNIVERSO

Cientistas detectam sinal de rádio misterioso vindo de planeta fora do Sistema Solar

Sinal repetitivo pode indicar proteção contra radiação, um dos fatores essenciais para a existência de vida alienígena

Campo magnético: o escudo da vida

Detectar essa mesma característica em exoplanetas, aqueles que estão fora do Sistema Solar, tem sido um desafio para os astrônomos. A longa distância e a limitação dos equipamentos dificultam essa análise, principalmente em planetas rochosos. Mas agora, com o novo sinal identificado, essa barreira pode ter sido superada.>

Descoberta tem como alvo planeta YZ Ceti b

O planeta que emitiu o sinal é YZ Ceti b, que fica a apenas 12 anos-luz da Terra. O som detectado, segundo os especialistas, seria consequência do atrito entre o campo magnético do planeta e a atividade de sua estrela. Essa relação lembra fenômenos terrestres como a aurora boreal.>

Só que no caso do exoplaneta, a “aurora” acontece na estrela, e não no próprio planeta. Isso aponta para uma conexão magnética intensa entre os dois corpos celestes, como explica o estudo liderado por cientistas da Universidade do Colorado.>