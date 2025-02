FAMOSOS

Lore Improta fala sobre gravidez do segundo filho

Ela e Léo Santana já são pais de Liz, de 2 anos

A loira falou ainda sobre sua relação com o marido, o cantor Léo Santana, e como eles são parceiros, mesmo com a rotina tão intensa de trabalho. “Léo é muito parceiro, sempre me manda mensagem: ‘Tá linda, te amo, arrebente’. A gente é muito parceiro nesse sentido. O ciúme, no nosso caso, é mais uma brincadeira. Trabalhamos viajando muito, estamos sempre em contato com muitas pessoas. Se a gente focasse no ‘quem tá com quem’ ou ‘que horas’, não estaríamos em paz. Graças a Deus, estamos super tranquilos!”, completou.>