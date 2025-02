SUSTO

Médico descobre que está infartando ao tratar pacientes com mesmo sintomas que ele sentia

Ele agradeceu emocionado à esposa do homem que teve um ifnarto fulminante

Um caso curioso salvou a vida de um médico de 60 anos no Canadá. Chris Loreto estava de plantão na emergência do Hospital Timmins and District quando chegou um paciente que tinha infartado. Ao atender o rapaz, ele percebeu que os sintomas eram os mesmos que ele sentia.>