JUSTIÇA AMERICANA

Acusado de atirar em amigo, marido de Rihanna é inocentado em caso de agressão

A$AP Rocky foi absolvido após julgamento de três semanas em Los Angeles

A$AP Rocky foi declarado inocente no julgamento que o acusava de agressão com arma de fogo contra seu ex-amigo Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli. A decisão foi anunciada na última terça-feira (18), em um tribunal de Los Angeles, encerrando um processo que durou três semanas. >

A acusação apontava que, em novembro de 2021, durante uma discussão na Hollywood Boulevard, o rapper teria apontado uma arma para a cabeça e o estômago de Ephron, disparando em seguida. O ex-amigo afirmou que foi atingido de raspão na mão. No entanto, a defesa de Rocky alegou que ele usou uma arma cenográfica para interromper o confronto e sustentou que Ephron teria “plantado” as cápsulas de bala no local para incriminá-lo.>

O rapper, que chegou a ser preso em abril de 2022, sempre negou as acusações. Ele também alegou que Ephron teria inventado a história para extorquir dinheiro, mencionando um processo civil de US$ 30 milhões movido contra ele. Caso fosse condenado, Rocky poderia pegar até 24 anos de prisão, mas recusou um acordo que previa seis meses atrás das grades.>

Rihanna, que acompanhou partes do julgamento, demonstrou alívio com a absolvição do marido. Nos momentos finais do caso, ela levou os filhos do casal, RZA e Riot Rose, ao tribunal – uma atitude criticada pelo promotor, que viu a presença das crianças como uma tentativa de influenciar o júri.>