FAMOSOS

Amanda Kimberlly se revolta com ataques de ódio à filha com Neymar

Modelo denuncia perfis que fazem postagens ofensivas sobre a bebê e pede fim dos ataques virtuais

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais para denunciar ataques que sua filha, Helena, de apenas nove meses, vem sofrendo na internet. Indignada, ela revelou que perfis anônimos estão publicando conteúdos ofensivos contra a bebê e que, mesmo denunciando as páginas, os responsáveis continuam criando novas contas para espalhar ataques. >

“Estou cansada, definitivamente cansada, desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil”, desabafou Amanda no X (antigo Twitter). Segundo ela, as ofensas incluem montagens maldosas e comparações forçadas entre Helena e sua meia-irmã, Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi.>