FAMÍLIA

Luan Santana compartilha foto inédita da filha e emociona fãs

Cantor postou registro ao lado de Serena e Jade Magalhães, mantendo a decisão de não expor o rosto da bebê

Luan Santana encantou seus seguidores nesta terça-feira (18) ao divulgar um novo registro ao lado de sua filha, Serena, fruto do relacionamento com Jade Magalhães. A pequena nasceu no dia 28 de dezembro, antes do previsto, já que a chegada era esperada para janeiro de 2025. >

No Instagram, o cantor publicou uma sequência de fotos que mostram momentos de intimidade em família. Em uma das imagens, aparece com Serena no colo, mas sem revelar o rosto da bebê. Além disso, Luan compartilhou um clique romântico com a esposa e um rascunho escrito à mão com trechos da música "Aluga-se". “Por tudo que é mais sagrado”, escreveu ele na legenda.>