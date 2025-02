SOLIDARIEDADE

Marieta Severo doa casa para Beiçola; ator vai morar no Retiro dos Artistas

Instituição ajusta moradia antes da chegada de Marcos Oliveira, que enfrentou dificuldades financeiras nos últimos anos

De acordo com Cida Cabral, organizadora da instituição, Marcos deve se mudar para o local em até 30 dias. A nova doação se soma a outras quatro já feitas por Marieta. “O fato de o Marcos morar em uma casa cedida por ela é muito simbólico, principalmente porque trabalharam juntos por tantos anos”, afirmou Cida. Segundo ela, a atriz fez questão de garantir um lar confortável ao colega. “Ela pediu um carinho especial e quer mobiliar tudo para ele.”>

A expectativa é que as novas residências estejam completamente prontas dentro de um mês. Além disso, Cida pretende organizar uma visita de Marieta ao Retiro para recepcionar pessoalmente o ator.>

A mudança acontece após Marcos Oliveira enfrentar dificuldades financeiras. Em julho de 2023, ele expôs sua situação nas redes sociais e divulgou sua chave Pix. “Tenho fome. Me ajuda!”, escreveu. Ele relatou ter sido vítima de um golpe e estava endividado, com cinco meses de aluguel atrasado e risco de despejo.>

Na época, cogitou ir para o Retiro, mas desistiu após receber R$ 50 mil de Deolane Bezerra. No entanto, em 2024, voltou a enfrentar problemas quando o proprietário do imóvel onde morava pediu sua saída devido a uma dívida superior a R$ 15 mil.>

Stepan Nercessian, administrador do Retiro, explicou que a instituição já havia tentado viabilizar a ida do ator em outros momentos. “Posso afirmar que várias vezes fizemos de tudo para ajudá-lo, mas isso nunca aconteceu por decisão dele próprio. Uma das premissas do Retiro é que ninguém mora lá sem ser por livre e espontânea vontade. Lamento a situação dele, mas, naquele momento, nem vaga tínhamos”, explicou.>