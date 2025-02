NAS REDES

Claudia Ohana faz relato dramático durante incêndio nos Estúdios Globo

Incidente ocorreu na tarde desta terça (18)

Nesta terça-feira (18), Claudia Ohana usou as redes sociais para fazer um relato sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu os Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o comunicado da emissora, no momento do acidente, não havia gravação no local, mas 3 brigadistas ficaram feridos. >