FOGO E DESESPERO

Grande incêndio atinge Estúdios Globo e destrói cidade cenográfica

Estúdios da emissora estão sediados em Curicica, na zona oeste do Rio

Na tarde desta terça-feira (18), um incêndio de grande proporção atingiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As chamas destruíram parte da cidade cenográfica da novela Dona de Mim, próxima trama das 19h. O incêndio se alastrou com rapidez nos bastidores, assustando atores, produtores e outros funcionários da emissora. No momento do acidente, não havia gravação no local e não há feridos. >