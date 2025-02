INTERNADA

Noiva de cantor perde visão e vai para a UTI após forte crise de enxaqueca: 'Parecia um AVC'

Jakelyne foi encontrada pelo artista sertanejo caída no banheiro

Jakelyne Oliveira, de 31 anos, levou um susto na madrugada desta terça-feira (18). Noiva do cantor Mariano, que faz dupla com Munhoz, ela teve uma forte dor na região da cabeça e chegou a perder parte da visão. >

"Estava no meio da reunião com a minha equipe e começou uma dor de cabeça muito forte. Comecei a perder a visão, que começou a ficar muito embaçada. Tive uma dor de cabeça repentina e extremamente intensa. Quando o Ricardo (nome de batismo de Mariano) chegou, eu estava literalmente caída no banheiro e sem forças para levantar. Corremos para o hospital. Se ele não tivesse chegado, eu ia ficar no banheiro, caída, até agora", relatou.>