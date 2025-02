SUSTO

Ex-apresentadora da Globo fica na mira de bandidos armados em São Paulo

Rafa Brites, que é esposa de Felipe Andreoli, estava com a mãe e a irmã na hora do crime

"Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada. Está tudo bem! Só avisando que em caso entrarem em contato, não sou eu", escreveu ela.>

A notícia deixou amigos e fãs preocupados, e Rafa ganhou mensagens de apoio nas redes sociais. Apesar do susto, nada mais grave aconteceu com a famosa.>

Rafa Brites é casada com o jornalista Felipe Andreoli e já foi repórter do programa Mais Você e do reality show Superstar da Rede Globo, atração na qual se tornou apresentadora em seguida, junto com Fernanda Lima e André Marques. Ela também foi repórter do programa Vídeo Show entre 2017 e 2018.>