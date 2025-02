2L NÃO VALE PARA TODOS

Quanto de água devemos beber por dia em época de calor? Descubra cálculo simples

Cálculo pode ser feito a partir do peso do corpo, mas outras condições também podem influenciar em mais ou menos água necessária

Com uma onda de calor atingindo cidades de todo o Brasil até o próximo dia 24, beber água nunca foi tão necessário. O calor foi considerado por especialistas realmente insuportável para o nosso corpo, sendo preciso agir da melhor forma para evitar a desidratação do corpo. Mas quanto de água é preciso beber nesta época? Muitos devem responder 2L, porém, esta quantidade não vale para todos. >

Questões como idade, sedentarismo, estilo de vida podem influenciar na quantidade do líquido da vida a ser ingerido, mas existe um cálculo que pode ser feito individualmente a partir do peso do corpo que indica em média quanto é necessário.>

Em épocas de calor, o peso do corpo deve ser multiplicado por 45 ml. Neste caso, uma pessoa que pesa 55 quilos deve tomar pelo menos 2,5 litros diariamente. Já em épocas de calor extremo como a que vivem capitais do Sudeste e Nordeste como o Rio de Janeiro, o peso do corpo deve ser multiplicado por 65ml. Assim, uma pessoa de 55kg deve tomar aproximadamente 3,5L, de acordo com o mesmo cálculo feito anteriormente. >