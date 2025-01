SORTE

Apresentador, cantor, ex-BBB, diva pop: Descubra 4 celebridades que já ganharam na Mega-Sena

Famosos tiveram sorte e aumentaram ainda mais a fortuna com ganhos no sorteio

Naquela ocasião, no início de 2015, ele estava à frente do “Mais Você”, na TV Globo, substituindo Ana Maria Braga em suas férias anuais.>

A ex-confinada da casa mais vigiada do Brasil, da 11ª edição, conseguiu fazer fortuna com a sua boa sorte e empenho.>

Logo no início de 2025, Paulinha Leite informou, em suas redes sociais, que chegou bem perto do prêmio da Mega da Virada.>

Considerada a rainha do pop e com uma fortuna avaliada em mais de US$ 850 mil, Madonna ganhou na loteria SuperEnalotto quando esteve na Itália. O ano era 2012 e a artista apresentava sua turnê no país quando decidiu fazer a aposta.>