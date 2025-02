ACHOU PARECIDA?

Ex de Carla Diaz posa com nova namorada e semelhança com atriz impressiona: 'Pegou um clone'

Thais Guisso é bastante parecida com a ex-Globo

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 15:44

Thais é confundida com Carla Diaz Crédito: Reprodução

O deputado federal Felipe Becari usou as redes sociais para se declarar para a sua nova namorada, Thais Guisso. Mas, o que era para ser uma simples publicação romântica, causou um alvoroço na internet. Isso porque a moça é bastante parecida com a atriz Carla Diaz, que é ex-namorada do político.>

A confusão foi tanta que alguns usuários festejam o retorno do casal, achando que Thais era Carla Diaz. " Me desculpa! Eu olhei assim, olhei duas vezes, dei aquele zoom bem dado, porque achei bem parecida com a Carla! Aí pensei voltaram!", "Mas é igual à antiga", "Todo mundo pensou o que pensei?", foram alguns dos comentários na publicação. Outro seguidor fez piada com uma novela estrelada por Carla Diaz e disse: 'É O Clone!'.>