TRAUMÁTICO

‘Tive um AVC aos 20, enquanto fazia esteira, tentando emagrecer a qualquer custo’, relembra influenciadora

Criadora de conteúdo faz alerta sobre pressão estética e cuidados com a saúde

A influenciadora digital Nicole Peixoto Freire, relembrou a experiência traumática e desesperadora que teve com apenas 20 anos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral enquanto estava correndo na esteira da academia. O lado esquerdo de seu corpo paralisou e até hoje ela não tem mais o movimento da mão esquerda. >

“Eu estava fissurada em emagrecer e fui para esteira correr. Só que eu não tinha preparo físico. Escolhi um treino aleatório, que era tiro super rápido a 17 km/h, sendo que eu nunca tinha corrido antes. Eu queria me ver suando. Também estava fazendo uma dieta restrita, sem muito carboidrato”, lembrou, em entrevista à revista Marie Claire. >

Nicole detalha que, enquanto corria na esteira do prédio em que morava, ela olhou para trás e sentiu uma pontada forte na cabeça. Ela chegou a pensar que tinham batido nela. Instintivamente, a criadora de conteúdo puxou a trava de segurança da esteira, sentou no chão e ligou para o pai. >

A rapidez no atendimento especializado foi fundamental para um desfecho positivo do AVC. Nicole relembrou que ficou 3 dias na UTI e precisou de acompanhamento médico para descobrir a causa do acidente. Freire descobriu que o motivo foi um quadro de dissecção arterial. >