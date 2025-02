CUIDADO

Você sabia? Calor pode causar convulsão, alucinação e levar à morte

Veja sintomas da hipertermia e como evitar

Em 2023, a revista científica Nature Medicine apontou que mais de 61 mil pessoas morreram de calor na Europa, por exemplo. No Brasil, há um dado que de 2000 a 2018, em torno de 48 mil pessoas morreram no país devido ao efeito de bruscos aumentos de temperatura. >

Quando uma pessoa começa a ter sintomas e chega até a morrer por causa do calor, o motivo se chama hipertermia, que é quando o corpo fica com uma temperatura mais elevada do que normal, levando a desequilíbrios graves.>