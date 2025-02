SUPERSTIÇÃO OU CALVÍCIE?

Fim do mistério: Bell Marques revela por que não tira a bandana

Artista usa o adereço há 35 anos, quase metade do que tem de idade

Bell é tão apegado ao lenço que usou até no casamento do filho Rafa Marques com a influenciadora digital Pati Guerra. Na época, ele riu quando os fãs perguntaram se ele estaria com o adereço no matrimônio. "Nunca tirei a minha bandana. Não sei porque acharam que eu ia sem a minha bandana. Dei muita risada com os comentários. Já andei sem bandana por muitos anos. Foi um desafio criar essa marca na minha carreira. Toda marca ou você assume mesmo, ou não vira marca. Eu consegui com a marca da bandana ser muito conhecido no Brasil e no mundo, mesmo sem me apresentar tanto na TV Globo. No Domingo de Carnaval, saí sem a bandana e as pessoas gritavam, ‘cadê a bandana?’. Vi ali que ia assumir a bandana e pronto. Acabei tornando isso uma marca muito forte", disse à época, em entrevista à Quem. >